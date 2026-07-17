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کامونکے :اوباش کی دوشیزہ سے زیادتی

  • گوجرانوالہ
کامونکے :اوباش کی دوشیزہ سے زیادتی

کامونکے (نامہ نگار )اوباش نے دوشیزہ کو زیادتی کا نشانہ بنادیا۔ تفصیلات کے مطابق کوٹلی نو کی سترہ سالہ لڑکی دکان پر خریداری کیلئے جارہی تھی کہ اسد نامی نوجوان نے زبردستی ویرانے میں لیجاکر درندگی کا نشانہ بنادیا۔ واہنڈو پولیس نے ملزم کیخلاف مقدمہ درج کرلیا۔

اوباش نے دوشیزہ کو زیادتی کا نشانہ بنادیا۔ تفصیلات کے مطابق کوٹلی نو کی سترہ سالہ لڑکی دکان پر خریداری کیلئے جارہی تھی کہ اسد نامی نوجوان نے زبردستی ویرانے میں لیجاکر درندگی کا نشانہ بنادیا۔ واہنڈو پولیس نے ملزم کیخلاف مقدمہ درج کرلیا۔

 

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