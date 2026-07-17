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نارواسلوک پر ایس ڈی او کوہٹا دیاگیا‘3ماتحت ملازمین بھی معطل

  • گوجرانوالہ
نارواسلوک پر ایس ڈی او کوہٹا دیاگیا‘3ماتحت ملازمین بھی معطل

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)صارفین اور ماتحت عملہ سے ہتک آمیز رویہ پر ایس ڈی او فاروق گنج سب ڈویژن رشید خان کو ہٹا کر ہیڈ کوارٹر رپورٹ کرنے کا حکم دیدیا گیا۔

ایس ڈی او نے سابق چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرزگیپکو شعیب بٹ کے بجلی کنکشن کو اختیارات سے تجاوز پر منقطع کردیا تھاجو گیپکو اتھارٹی اور اعلیٰ افسروں کی مداخلت پر بحال کیا گیا لیکن ایس ڈی او نے اگلے ہی روز دوبارہ کنکشن منقطع کردیا جس پر گیپکو حکام نے ایس ڈی او کو ہٹاکر اسکے ماتحت 3 ملازمین کو بھی معطل کردیا ۔ 

 

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