صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ :قتل کے مقدمات میں مطلوب خطرناک اشتہاری گرفتار

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ :قتل کے مقدمات میں مطلوب خطرناک اشتہاری گرفتار

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ، ڈسٹرکٹ رپورٹر)چار سال سے مفرور قتل کے مقدمات میں مطلوب خطرناک اشتہاری ملزم ایس ایچ او کاشف بٹ کی کامیاب کارروائی میں گرفتار۔۔۔

ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر (ڈی پی او) سیالکوٹ دوست محمد کی ہدایات پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جاری گرینڈ آپریشن کے دوران تھانہ حاجی پورہ پولیس نے بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے قتل کے مقدمات میں مطلوب خطرناک اشتہاری ملزم تہذیب عرف پاہ سکنہ نیا میانہ پورہ کو گرفتار کر لیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انتہاپسند بیانیوں کا نیا تصادم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پرندے‘ جانور‘ شکار اور سپر ٹسکر ہاتھی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بابا گھر پر ہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
بچوں پر مظالم اور معاشرے کا گہرا سکوت
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
تمہاری زلف میں پہنچی تو حُسن کہلائی!
مفتی منیب الرحمٰن