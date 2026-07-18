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کامونکے :چوری کی وارداتوں میں شہری مال و زر سے محروم

  • گوجرانوالہ
کامونکے :چوری کی وارداتوں میں شہری مال و زر سے محروم

کامونکے (نامہ نگار )چوری کی وارداتوں میں شہری مال و زر سے محروم ہوگئے ۔

 سادھوکی کے عدنان کے گھر سے نامعلوم چور40ہزار روپے اور گاڑی کی چابی چوری کرکے لے گئے ۔ نورالاسلام کے ناظم علی کا موبائل فون گھر سے چوری ہوگیا۔ گلوٹیاں موڑ کے عرفان شاہ کا نجی ہسپتال سے موبائل فون نامعلوم چور لے گئے ۔ مہلووالہ کے محمد ندیم کے گھر سے بجلی کی موٹر چوری کرلی گئی جبکہ رکھ کیرانوالی کے منصور خان کے دو بجلی کے میٹر چوری ہوگئے۔

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