فوڈ اتھارٹی کی جانب سے گجرات میں 54فوڈ بزنسز کا معائنہ
گجرات(سٹی رپورٹر )پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ضلع بھر میں کارروائیاں کرتے ہوئے 54 فوڈ بزنسز کا معائنہ کیا۔معائنے کے دوران مختلف خلاف ورزیوں پر 19 امپروومنٹ نوٹس جاری کیے گئے۔
جبکہ 7 فوڈ پوائنٹس پر مجموعی طور پر 1 لاکھ 7 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔کارروائیوں کے دوران ایک فوڈ سیمپل تجزیے کے لیے حاصل کیا گیا جبکہ 8۔1 کلوگرام ایکسپائرڈ اور ممنوعہ اشیائے خورونوش اور 180 کلوگرام آئس بلاکس تلف کر د ئیے گئے ۔پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مطابق عوام کو محفوظ، معیاری اور صحت بخش خوراک کی فراہمی یقینی بنانے کیلئے ضلع بھر میں معائنے اور قانونی کارروائیاں بلاامتیاز جاری رہیں گی۔
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