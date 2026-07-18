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رحمن بابا ایکسپریس کا گجرات ریلوے سٹیشن پر سٹاپ بحال کرنے کی منظوری

  • گوجرانوالہ
رحمن بابا ایکسپریس کا گجرات ریلوے سٹیشن پر سٹاپ بحال کرنے کی منظوری

گجرات (نامہ نگار )وفاقی وزیر برائے سمندر پار پاکستانی و انسانی وسائل ترقی سالک حسین کی کاوشوں اور عوام کے مسلسل مطالبے پر گجرات کیلئے اہم سفری سہولت بحال کر دی گئی ہے ۔

ریلوے حکام نے رحمن بابا ایکسپریس کا گجرات ریلوے سٹیشن پر سٹاپ بحال کرنے کی منظوری دے دی ہے جس پر شہریوں، تاجروں، طلبہ اور روزانہ سفر کرنے والے مسافروں نے خوشی کا اظہار کیا ہے ۔ 

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