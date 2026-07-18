حافظ آباد میں قومی امن کمیٹی پاکستان کی ضلعی تنظیم کا قیام
حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )ضلع حافظ آباد میں قومی امن کمیٹی پاکستان کی ضلعی تنظیم کا باضابطہ قیام عمل میں آ گیا اتفاقِ رائے سے منتخب ہونے والے عہدیدار وں میں پروفیسر ڈاکٹر پیر اکرم چشتی چیئرمین، قاری اجمل نقشبندی چیف آرگنائزر۔۔۔
سید سجاد حیدر شاہ نقوی چیف کوآرڈی نیٹر، مہر یونس شہزاد قادری سینئر وائس چیئرمین، علامہ اعجاز احمد چشتی وائس چیئرمین، علامہ عطا اﷲ محمدی صدر، مفتی جمیل سینئر نائب صدر، ذیشان حیدر جوادی نائب صدر، عرفان علی چشتی جنرل سیکرٹری، ملک سہیل احمد لیگل ایڈوائزر اور عقیل احمد منہاس سیکرٹری اطلاعات و نشریات شامل ہیں ۔
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