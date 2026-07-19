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خاتون ڈیلر سمیت 3ملزم گرفتار،بھاری منشیات برآمد

  • گوجرانوالہ
خاتون ڈیلر سمیت 3ملزم گرفتار،بھاری منشیات برآمد

ڈسکہ(نامہ نگار)دوران گشت و ناکہ بندی خاتون ڈیلر منشیات فروش سمیت 3ملزموں سے شراب،آئس ،ہیروئین اور ناجائز اسلحہ برآمد ۔

تفصیلات کے مطابق تھانہ سٹی کے علاقہ پل نہر ڈسکہ کے قریب ملزم شہزاد ساجد سے 5لیٹر شراب ،تھانہ صدر کے علاقہ چک مروڑ پل کے قریب منشیات فروش ڈیلر آمنہ بی بی سے 1کلو200گرام ہیروئین ،400گرام آئس ،معہ رقم 3ہزار ،تھانہ بمبانوالہ کے علاقہ ٹھکرکے میں ملزم اسلام سے 5لیٹر شراب برآمد کر کے مقدمات درج کر لئے گئے ۔

 

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