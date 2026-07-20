بجلی چوری پر مقدمات درج
تتلے عالی(نامہ نگار)گیپکو ٹیم نے واپڈا کی مین تاروں سے ڈائریکٹ بجلی چوری کرنے پرفراز سکنہ جوگی والا،مظہر سکنہ پوہلہ بنگلہ، یا سین سکنہ تتلے عالی، تصدیق سکنہ بیگ پور،سجاد سکنہ ماڑی بھنڈراں کیخلاف مقدمات درج کروا دیئے ۔
گیپکو ٹیم نے واپڈا کی مین تاروں سے ڈائریکٹ بجلی چوری کرنے پرفراز سکنہ جوگی والا،مظہر سکنہ پوہلہ بنگلہ، یا سین سکنہ تتلے عالی، تصدیق سکنہ بیگ پور،سجاد سکنہ ماڑی بھنڈراں کیخلاف مقدمات درج کروا دیئے ۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments