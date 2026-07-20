ڈسکہ میں 490کلوفروخت
ڈسکہ(نامہ نگار )ڈسکہ وگردو نواح میں برائلر گوشت کی قیمت میں 8 روپے فی کلو کمی کے بعد نئی قیمت 490 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے ، تاہم مختلف علاقوں میں اضافی گوشت 580 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے ۔
ڈسکہ وگردو نواح میں برائلر گوشت کی قیمت میں 8 روپے فی کلو کمی کے بعد نئی قیمت 490 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے ، تاہم مختلف علاقوں میں اضافی گوشت 580 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے ۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments