صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ:رکشہ ریس پر جوا کھیلنے والے 10افراد کیخلاف مقدمہ، 3گرفتار

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ:رکشہ ریس پر جوا کھیلنے والے 10افراد کیخلاف مقدمہ، 3گرفتار

ڈسکہ (نامہ نگار) تھانہ سٹی پولیس نے رکشوں کی ریس پر جوا کھیلنے والے 10 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا،

جبکہ تین رکشہ ڈرائیوروں کو گرفتار کر لیا گیا۔پولیس کے مطابق تھانہ سٹی کے علاقے غلہ منڈی میں رکشہ ڈرائیور فیاض، رزاق، سلمان، یونس، کامی، علی، علیم، کاشی، عتیق اور دیگر رکشوں کی ریس پر جوا کھیل رہے تھے ۔ مخبرِ خاص کی اطلاع پر پولیس نے چھاپہ مار کر ملزمان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔کارروائی کے دوران رکشہ ڈرائیور رزاق، فیاض اور سلمان کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ دیگر سات ملزم فرار کامیاب ہو گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

بارشیں اور آندھی بجلی کی مین لائنیں خستہ حال، شہریوں کی سنگین خطرہ

ڈی پی او خوشاب کا تھانہ سٹی جوہرآباد کا دورہ ،ملزمان کا ریکارڈ چیک کیا

بلڈ ڈونیشن کیمپ کے دوران 70 سے زائد بلڈ بیگز جمع

کراٹے اکیڈمی یونیورسٹی کے کھلاڑیوں کی بیلٹ پروموشن تقریب

سینئر صحافی اور بابائے صحافت کے طور پر پہچانے جانے والے محبوب اصغر شیخ انتقال کر گئے

نواز شریف انسٹی ٹیوٹ کارڈیالوجی میں جدیدانجیوگرافی سسٹم نصب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’چراغِ راہ‘ کا احیا
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گھٹن، اضطراب اور خوف
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آڈٹ پورٹ لمحہ فکریہ
کنور دلشاد
نسیم احمد باجوہ
یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ… (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حسنِ معاشرت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر