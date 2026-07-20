صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمبڑیال: چوری کی متعدد وارداتیں، شہریوں کا لاکھوں کانقصان

  • گوجرانوالہ
سمبڑیال: چوری کی متعدد وارداتیں، شہریوں کا لاکھوں کانقصان

سمبڑیال (سٹی رپورٹر) سمبڑیال اور گرد و نواح میں چوری کی مختلف وارداتوں کے دوران شہری لاکھوں روپے مالیت کے زیورات، موٹر سائیکلوں اور دیگر قیمتی سامان سے محروم ہو گئے ۔

پولیس کے مطابق تھانہ سمبڑیال کے علاقے موضع حدوکے میں صابر حسین کے گھر سے ان کی عدم موجودگی میں نامعلوم چور تالے توڑ کر دو تولے طلائی زیورات، جن کی مالیت تقریباً 8 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے ، چوری کرکے فرار ہوگئے ۔محلہ علی والی میں محمد ندیم اپنے دوست سے ملنے گیا تو نامعلوم چور اس کے گھر کے باہر کھڑی تقریباً 2 لاکھ روپے مالیت کی موٹر سائیکل چوری کرکے لے گئے ۔ اسی طرح موضع نئی آبادی بنگلہ میں مجیب مبین، جبکہ تھانہ ایئرپورٹ کے علاقے موضع روڑس میں محمد طارق کے گھروں کے باہر سے بھی نامعلوم چور موٹر سائیکلیں چوری کر لے گئے ۔ادھر محلہ دارالسلام میں کبیر علی کے گھر کے باہر سے موٹر سائیکل، نیو سبزی منڈی میں احسان اللہ کے ڈیرے سے دو موبائل فون اور ایک بھیڑ، جبکہ تھانہ ایئرپورٹ کے علاقے موضع کھڑرے میں امتیاز حیدر کی حویلی سے الیکٹرک موٹر بھی چوری کر لی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریٹ لسٹ نظر انداز، سبزیاں مہنگے داموں فروخت

پی پی 153:ترقیاتی منصوبوں کو ڈیڈ لائن پر مکمل کرنیکی ہدایت

اہلِ بیتِ اطہارؓ کی محبت ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا :راغب نعیمی

پٹرولیم قیمتوں کا روزانہ کی بنیاد پر تعین ناقابل قبول : ہشام الٰہی

پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں بھی کلین سویپ کریگی:سلیم حیدر

انجمن تاجران کا پیٹرولیم قیمتوں کا روزانہ جائزہ لینے کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’چراغِ راہ‘ کا احیا
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گھٹن، اضطراب اور خوف
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آڈٹ پورٹ لمحہ فکریہ
کنور دلشاد
نسیم احمد باجوہ
یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ… (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حسنِ معاشرت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر