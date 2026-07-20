صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ عقیل جلیل کاسٹاف گلہ میں سیوریج اور سڑک کی تعمیراتی کام کا جائزہ

  • گوجرانوالہ
حافظ عقیل جلیل کاسٹاف گلہ میں سیوریج اور سڑک کی تعمیراتی کام کا جائزہ

گجرات (نامہ نگار) وفاقی وزیر برائے سمندر پار پاکستانیز و ہیومن ریسورس ڈویلپمنٹ چودھری سالک حسین کے پولیٹیکل سیکرٹری حافظ عقیل جلیل نے یونین کونسل نمبر 8 سٹاف گلہ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈی ایم ڈی واسا فیصل حسنین بھلی بھی موجود تھے ۔

انہوں نے سیوریج کے مسائل کا جائزہ لیتے ہوئے واسا حکام کو فوری اقدامات کی ہدایت کی۔ بعد ازاں زیر تعمیر سڑک کا معائنہ کیا گیا اور متعلقہ افسران کو مقررہ مدت میں معیاری تعمیر مکمل کرنے کی ہدایت دی گئی۔ ٹھیکیدار نے بتایا کہ اتوار سے باقاعدہ تعمیراتی کام شروع کر دیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

بجلی چوروں ، نادہندگان کیخلاف آپریشن ، جرمانے

فوڈ اتھارٹی کا ایکشن ، 20 من مردہ مرغیاں برآمد ، رکشہ ضبط ، مقدمہ

سپرنٹنڈنٹ انجینئر میپکو کی زیر صدارت اجلاس،اہداف کا جائزہ

میاں چنوں ہسپتال میں طبی سہولتیں مزید بہتر کرنیکی ہدایت

بجلی چوری کا خاتمہ، صارفین کو بہتر سہولتیں فراہم کرنیکا اعلان

کم ازکم اجرت پر عمل یقینی بنایا جائے ،رفیق رجوانہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’چراغِ راہ‘ کا احیا
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گھٹن، اضطراب اور خوف
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آڈٹ پورٹ لمحہ فکریہ
کنور دلشاد
نسیم احمد باجوہ
یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ… (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حسنِ معاشرت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر