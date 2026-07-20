صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی ابرار جوڑا کا مختلف علاقوں کا دورہ، صفائی اور سیوریج نظام بہتر بنانے کی ہدایت

  • گوجرانوالہ
علی ابرار جوڑا کا مختلف علاقوں کا دورہ، صفائی اور سیوریج نظام بہتر بنانے کی ہدایت

گجرات (نامہ نگار)پاکستان مسلم لیگ کے سٹی صدر اور چیئرمین سالڈ ویسٹ مینجمنٹ گجرات چوہدری علی ابرار جوڑا نے صوبائی وزیر صنعت و تجارت چوہدری شافع حسین کی ہدایات پر یونین کونسل نمبر 10 کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔

انہوں نے صفائی، سیوریج، واپڈا کی لٹکتی تاروں، سٹریٹ لائٹس اور تجاوزات کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ اداروں کو فوری اقدامات کی ہدایت کی۔ انہوں نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ حکام کو ایک ہفتے میں صفائی کی صورتحال بہتر بنانے ، تجاوزات ختم کرنے ، واٹر سپلائی کی فراہمی یقینی بنانے اور نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ چوہدری علی ابرار جوڑا نے کہا کہ مون سون سے نمٹنے کے لیے تمام انتظامات مکمل ہیں اور شہری بھی کوڑا کرکٹ نالوں کے بجائے مقررہ مقامات پر ڈالیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

بجلی چوروں ، نادہندگان کیخلاف آپریشن ، جرمانے

فوڈ اتھارٹی کا ایکشن ، 20 من مردہ مرغیاں برآمد ، رکشہ ضبط ، مقدمہ

سپرنٹنڈنٹ انجینئر میپکو کی زیر صدارت اجلاس،اہداف کا جائزہ

میاں چنوں ہسپتال میں طبی سہولتیں مزید بہتر کرنیکی ہدایت

بجلی چوری کا خاتمہ، صارفین کو بہتر سہولتیں فراہم کرنیکا اعلان

کم ازکم اجرت پر عمل یقینی بنایا جائے ،رفیق رجوانہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’چراغِ راہ‘ کا احیا
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گھٹن، اضطراب اور خوف
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آڈٹ پورٹ لمحہ فکریہ
کنور دلشاد
نسیم احمد باجوہ
یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ… (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حسنِ معاشرت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر