علی ابرار جوڑا کا مختلف علاقوں کا دورہ، صفائی اور سیوریج نظام بہتر بنانے کی ہدایت
گجرات (نامہ نگار)پاکستان مسلم لیگ کے سٹی صدر اور چیئرمین سالڈ ویسٹ مینجمنٹ گجرات چوہدری علی ابرار جوڑا نے صوبائی وزیر صنعت و تجارت چوہدری شافع حسین کی ہدایات پر یونین کونسل نمبر 10 کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔
انہوں نے صفائی، سیوریج، واپڈا کی لٹکتی تاروں، سٹریٹ لائٹس اور تجاوزات کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ اداروں کو فوری اقدامات کی ہدایت کی۔ انہوں نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ حکام کو ایک ہفتے میں صفائی کی صورتحال بہتر بنانے ، تجاوزات ختم کرنے ، واٹر سپلائی کی فراہمی یقینی بنانے اور نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ چوہدری علی ابرار جوڑا نے کہا کہ مون سون سے نمٹنے کے لیے تمام انتظامات مکمل ہیں اور شہری بھی کوڑا کرکٹ نالوں کے بجائے مقررہ مقامات پر ڈالیں۔
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