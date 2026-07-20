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قرآن کریم ہر دور میں انسانیت کیلئے ذریعۂ ہدایت ہے :عبدالقدیر اعوان

  • گوجرانوالہ
قرآن کریم ہر دور میں انسانیت کیلئے ذریعۂ ہدایت ہے :عبدالقدیر اعوان

ڈسکہ (نمائندہ دنیا) امیر عبدالقدیر اعوان، شیخ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ و سربراہ تنظیم الاخوان پاکستان نے کہا ہے کہ زندگی میدانِ عمل ہے اور ہر انسان کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے ۔

اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم ﷺ کے ارشادات، اجماعِ امت اور قرآن کریم کی ہدایات ہمارے سامنے موجود ہیں، اس لیے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کس انداز میں گزار رہا ہے ۔

 

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