صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اگوکی :بی آر بی نہر میں نہاتے نوجوان جاں بحق، دو ساتھی محفوظ

  • گوجرانوالہ
اگوکی :بی آر بی نہر میں نہاتے نوجوان جاں بحق، دو ساتھی محفوظ

ریسکیو اہلکاروں کا سرچ آپریشن، فیضان کی لاش نہر سے نکال کر ہسپتال منتقل

 سیالکوٹ (نمائندہ دنیا) تھانہ اگوکی کے علاقے ساہوولہ کے قریب بی آر بی نہر میں نہاتے ہوئے 17 سالہ نوجوان ڈوب کر جاں بحق ہو گیا، جبکہ اس کے دو ساتھیوں کو محفوظ بچا لیا گیا۔ریسکیو ذرائع کے مطابق تین نوجوان نہر میں نہا رہے تھے کہ اس دوران ایک نوجوان گہرے پانی میں چلا گیا اور ڈوب گیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو کنٹرول روم نے فوری طور پر ایمبولینس، فائر وہیکل اور واٹر ریسکیو ٹیم کو جائے وقوعہ پر روانہ کیا۔جاں بحق ہونے والے نوجوان کی شناخت 17 سالہ فیضان کے نام سے ہوئی، جو کوٹلی بہرام کا رہائشی تھا اور اپنے دوستوں کے ہمراہ نہر پر نہانے آیا تھا۔ریسکیو اہلکاروں نے سرچ آپریشن کے دوران نوجوان کی لاش نہر سے نکال لی۔ اسے بچانے کے لیے موقع پر قلبی و تنفسی بحالی (سی پی آر) بھی کی گئی، تاہم وہ جانبر نہ ہو سکا۔ بعد ازاں لاش کو ضروری کارروائی کے لیے سول ہسپتال سمبڑیال منتقل کر دیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریٹ لسٹ نظر انداز، سبزیاں مہنگے داموں فروخت

پی پی 153:ترقیاتی منصوبوں کو ڈیڈ لائن پر مکمل کرنیکی ہدایت

اہلِ بیتِ اطہارؓ کی محبت ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا :راغب نعیمی

پٹرولیم قیمتوں کا روزانہ کی بنیاد پر تعین ناقابل قبول : ہشام الٰہی

پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں بھی کلین سویپ کریگی:سلیم حیدر

انجمن تاجران کا پیٹرولیم قیمتوں کا روزانہ جائزہ لینے کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’چراغِ راہ‘ کا احیا
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گھٹن، اضطراب اور خوف
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آڈٹ پورٹ لمحہ فکریہ
کنور دلشاد
نسیم احمد باجوہ
یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ… (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حسنِ معاشرت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر