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ایک شخص نے اغوا کر لیا

  • گوجرانوالہ
ایک شخص نے اغوا کر لیا

ڈسکہ(نامہ نگار، نمائندہ دنیا)اوباش ملزم نے خاتون کو اغوا کر لیا ،تھانہ موترہ کے علاقہ آڈھا کے عابد علی کی بیوی نازیہ بیگم کو امتیاز احمد نے اغوا کر لیا اور گھر سے 2 لاکھ رو پے اورآدھا تولہ طلائی زیورات بھی چرا کرلے گئے۔

اوباش ملزم نے خاتون کو اغوا کر لیا ،تھانہ موترہ کے علاقہ آڈھا کے عابد علی کی بیوی نازیہ بیگم کو امتیاز احمد نے اغوا کر لیا اور گھر سے 2 لاکھ رو پے اورآدھا تولہ طلائی زیورات بھی چرا کرلے گئے۔

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