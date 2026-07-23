2افراد گرفتار، ناجائز اسلحہ برآمد
کامونکے(نامہ نگار)پولیس نے دو افراد سے ناجائز اسلحہ برآمد کرلیا۔گزشتہ روز واہنڈو پولیس نے دوراِن گشت نواحی گاؤں دندیاں کے واحد اور ارسلان سے بغیر لائسنس تیس تیس بور کے پستول برآمد کرکے مقدمہ درج کرلیا۔
پولیس نے دو افراد سے ناجائز اسلحہ برآمد کرلیا۔گزشتہ روز واہنڈو پولیس نے دوراِن گشت نواحی گاؤں دندیاں کے واحد اور ارسلان سے بغیر لائسنس تیس تیس بور کے پستول برآمد کرکے مقدمہ درج کرلیا۔
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