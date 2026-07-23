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کڑیانوالہ پولیس اشتہاری سمیت 4ملزم گرفتار کرلئے

  • گوجرانوالہ
کڑیانوالہ پولیس اشتہاری سمیت 4ملزم گرفتار کرلئے

گجرات (نامہ نگار ،سٹی رپورٹر) تھانہ کڑیانوالہ پولیس اشتہاری سمیت 4 ملزم گرفتار کرلئے۔

انچارج چوکی جلالپورصوبتاں نوید اشراف نے ٹیم کے ہمراہ منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ برداروں کے خلاف کاروائیاں کرتے ہوئے 3 ملزموں کو گرفتار کر لیا جن میں شاہ نواز ،محمد عرفان اورعلی رشید شامل ہیں۔ علاوہ ازیں 2سال سے روپوش اشتہاری علی رضا کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔

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