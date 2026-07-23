زیادتی کیس ، ملزم کے حق میں بیان دینے پر خاتون کیخلاف مقدمہ
ڈسکہ(نامہ نگار )زیادتی کے مقدمہ میں نامزد ملزم کے حق میں بیان دینے پر خاتون کے خلاف مقدمہ درج۔۔۔
تھانہ ستراہ میں درج مقدمہ نمبر 488/25بجرم376میں ک نے مقدمہ درج کرایا تھا گذشتہ روز خاتون نے ملزم کے حق میں بیان دیا کہ ملزم بری ہو اسے کو ئی اعتراض نہیں ، تھانہ ستراہ پولیس نے نامز د مقدمہ ملزم کے حق میں بیان دینے پر خاتون کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔
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