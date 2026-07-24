تین موبائل فون چرا کر لے گئے
راہوالی( نمائندہ دنیا)ملزم گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر اندر داخل ہوا اوردفتر سے مزدروں کے تین عدد موبائل فون مالیتی 75ہزار کے چرا کر لے گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرلیااورابتدائی تفتیش شروع کردی ۔
ملزم گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر اندر داخل ہوا اوردفتر سے مزدروں کے تین عدد موبائل فون مالیتی 75ہزار کے چرا کر لے گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرلیااورابتدائی تفتیش شروع کردی ۔
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