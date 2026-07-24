صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او بہاولنگرکی تھانہ گھمنڈ پور میں کھلی کچہری، مسائل موقع پر حل کرنے کے احکامات

  • گوجرانوالہ
ڈی پی او بہاولنگرکی تھانہ گھمنڈ پور میں کھلی کچہری، مسائل موقع پر حل کرنے کے احکامات

منچن آباد (تحصیل رپورٹر )ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاولنگر محمد عمران نے شہریوں کو انصاف کی فوری فراہمی اور پولیس و عوام کے درمیان فاصلے مٹانے کے لیے تھانہ گھمنڈ پورمیں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔

کھلی کچہری میں معززین علاقہ، تاجر برادری اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اپنے مسائل ڈی پی او کے سامنے پیش کیے ۔ ڈی پی او نے شہریوں کی شکایات کو فرداً فرداً سنا اور موقع پر موجود افسران کو حل کیلئے ٹائم لائن مقرر کر کے احکامات جاری کیے ۔ ڈی پی او محمد عمران نے واضح کیا کہ عوام کو پریشان کرنیوالے افسران اور اہلکاروں کی محکمہ میں کوئی جگہ نہیں ہے ۔ انہوں نے پولیس افسران کو ہدایت کی کہ مقدمات کی تفتیش سو فیصد میرٹ پر کی جائے اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ جرائم پیشہ عناصر اور منشیات فروشوں کے خلاف بلاامتیاز کارروائیوں کو مزید تیز کرنے کا حکم دیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

وزیر صحت کی زیرصدارت اجلاس، ویکسین تیاری پر پیشرفت کاجائزہ

پاکستان اورترکیہ میں ماحولیاتی پروگرامزشروع کرنے پراتفاق

ڈپٹی کمشنر مری کا شہرمیں جاری تعمیراتی منصوبوں کاجائزہ

جنگلات اراضی پر قبضہ برداشت نہیں کیاجائیگا:ڈی سی راولپنڈی

حکومت مذاکرات کیلئے عمران ،قیادت سے رابطہ کرے :علی محمد

مری بریوری میں ربونیٹڈ سافٹ ڈرنکس پروڈکشن لائن کا افتتاح

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
مودی ہے تو ممکن ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
وہ چڑیاں کہاں گئیں!
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
باب المندب کی بندش زیادہ خطرناک
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نیا برطانوی وزیراعظم اور جمہوری نظام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
لے او یار حوالے رب دے
آصف عفان
امیر حمزہ
امریکہ میں سپین کا فٹ بالر اور غزہ
امیر حمزہ