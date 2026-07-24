صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد بازار میں تجاوزات برقرار‘ آمدورفت میں مشکل

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد بازار میں تجاوزات برقرار‘ آمدورفت میں مشکل

بازار کی گزرگاہیں سکڑ گئیں ‘رکشہ ڈرائیوروں نے غیرقانونی اڈے بنالئے

وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر) وزیرآباد کے مین بازار میں بیوٹیفکیشن منصوبے کے باوجود تجاوزات کا مسئلہ برقرار ہے ، جسکے باعث بازار کی گزرگاہیں سکڑ گئی ہیں اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔ چاند گاڑی رکشوں، ریڑھی بانوں اور چھابڑی فروشوں نے مختلف مقامات پر تجاوزات قائم کر رکھی ہیں، جبکہ بعض رکشہ ڈرائیوروں نے غیرقانونی اڈے بنا لئے ہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ بعض ڈرائیوروں کے نامناسب رویے کی شکایات بھی سامنے آ رہی ہیں۔شہریوں نے مؤقف اختیار کیا کہ تجاوزات کے باعث نہ صرف پیدل چلنے والوں بلکہ خریداروں، دکاندارو ں اور ٹریفک کی روانی کو بھی شدید متاثر ہونا پڑ رہا ہے ۔ ان کے مطابق متعلقہ انتظامیہ اور پیرا فورس مؤثر کارروائی کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے ۔عوامی حلقوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ مین بازار کو تجاوزات سے مکمل طور پر پاک کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

دریائے چناب کا کٹاؤ، آبادیاں زیر آب

بارشیں، شہری احتیاط کریں، افواہوں پر یقین نہ کریں، ڈی سی

وہاڑی میں خصوصی بچوں کو ہمت کارڈز کی تقسیم کا آغاز

پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کارکردگی بہتر بنائیں، حنا ارشد

ضلعی انتظامیہ کی کارروائی، ہڑتال پر تین پیٹرول پمپس سیل

میاں چنوں پولیس کا کریک ڈاؤن تین مبینہ منشیات فروش گرفتار کر لیے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
مودی ہے تو ممکن ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
وہ چڑیاں کہاں گئیں!
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
باب المندب کی بندش زیادہ خطرناک
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نیا برطانوی وزیراعظم اور جمہوری نظام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
لے او یار حوالے رب دے
آصف عفان
امیر حمزہ
امریکہ میں سپین کا فٹ بالر اور غزہ
امیر حمزہ