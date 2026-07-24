صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وائس ایپ گروپ پر دوستی، لڑکے کو فلیٹ پر بلا کر بدفعلی کا نشانہ بناڈالا

  • گوجرانوالہ
وائس ایپ گروپ پر دوستی، لڑکے کو فلیٹ پر بلا کر بدفعلی کا نشانہ بناڈالا

راہوالی( نمائندہ دنیا )موبائل فون وائس ایپ گروپ پر دوستی فلیٹ پر بلا کر بدفعلی کا نشانہ بناڈالا،

کشمیر روڈ گوجرانوالہ کے رہائشی ش فرسٹ ایئر کا سٹوڈنٹ کی ڈی سی کالونی کے رہائشی رمضان ولد رحمت آرائیں سے کچھ عرصہ قبل وائس ایپ گروپ میں دوستی ہو گئی جس نے کچھ دن قبل شام چھ بجے اپنے فلیٹ پر ڈی سی کالونی بلا یا اور ڈرا دھمکا کر زبردستی بدفعلی کا نشانہ بنایا اس بابت کسی کو بتانے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں چند دن بعد پھر بلایا کہ میں نے تمہاری فوٹیج بنا لی ہے اگر نہ آؤ گے تو سوشل میڈیا پر شیئر کردونگا بلک میل ہوکر دوبارہ گیا تو پھر زبردستی بد فعلی کا نشانہ بنادیا اب پھر حراساں کر رہا ہے اسکے خلاف کاروائی کی جائے کینٹ پولیس نے مقدمہ درج کردیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

صوبائی وزیر کانکاسی آب جائزہ، واسا افسروں کی چھٹیاں منسوخ

پنجاب منڈی ایپ سے اشیاکی طلب ،رسد،نرخوں کی چیکنگ

این جی او مینجمنٹ اینڈ لیڈرشپ کورس کے دوسرے بیچ کا افتتاح

کوالٹی کنٹرول بورڈ کا جعلی ادویات کیخلاف کارروائی کاجائزہ

این سی اے میں سرٹیفکیٹ کورسز کے طلبہ کے فن پاروں کی نمائش

کمشنر کاشہر میں نکاسی آب کاجائزہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
مودی ہے تو ممکن ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
وہ چڑیاں کہاں گئیں!
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
باب المندب کی بندش زیادہ خطرناک
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نیا برطانوی وزیراعظم اور جمہوری نظام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
لے او یار حوالے رب دے
آصف عفان
امیر حمزہ
امریکہ میں سپین کا فٹ بالر اور غزہ
امیر حمزہ