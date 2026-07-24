صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اینٹی نارکوٹکس کے ایک سال میں 2250آپریشنز،منشیات برآمد

  • گوجرانوالہ
اینٹی نارکوٹکس کے ایک سال میں 2250آپریشنز،منشیات برآمد

875منشیات فروش گرفتار،27ڈرون، 321عدد آتشیں اسلحہ برآمدکرلیا گیا

 بہاولپور(سٹی ررپورٹر )پنجاب کاونٹر نارکوٹکس فورس نے ایک سال کی کارکردگی رپورٹ جاری کردی’پنجاب کاونٹر نارکوٹکس فورس نے 22جولائی 2025سے 22جولائی 2026 تک کی اپنی ایک سالہ کارکردگی کے حوالے سے رپورٹ جاری کی ہے ۔ اس دوران کاونٹر نارکو ٹکس فورس کی طرف سے 2250 آپریشن کئے گئے اور 24.5 ٹن منشیات بر آمد کی گئیں جن کی مالیت 2.2 ارب روپے بتائی گئی ہے جبکہ 875 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا۔ 27 ڈرون اور321 آتشیں اسلحہ بر آمد کر کے قبضہ میں لیا گیا۔ 18 منشیات فروشوں کو سزائیں دلوائی گئیں۔ پنجاب کاونٹر نار کوٹکس فورس کا قیام وزیر اعلی پنجاب مریم نوازشریف کے پنجاب کو منشیات سے پاک کرنے کے وژن کے مطابق عمل میں لایا گیا۔ پنجاب کاونٹر نارکوٹکس فورس نے ایک سال کے عرصے میں اپنی شاندار کار کردگی،لگن،ذہانت اور جہدمسلسل سے بھر پور کامیابیاں حاصل کی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

مون سون میں کرنٹ کا خطرہ، شہری بجلی کی تنصیبات سے فاصلہ رکھیں، فیسکو کی ہدایت

ریونیو کورٹ مینجمنٹ کا بنیادی مقصد سماعت کومؤثر بنانا ،ممبر جوڈیشل

ڈپٹی کمشنر کا دریائے چناب کے طالب والا مقام کا ہنگامی دورہ

ڈپٹی کمشنر مدادخیلانوالہ میں قائم ستھرا پنجاب کی ڈمپنگ سائیٹ کادورہ

مشکوک افراد، گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی سخت تلاشی

میرے سیاسی کیرئر پرکوئی غلط فہمی میں نہ رہے ،ملک منصور

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
مودی ہے تو ممکن ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
وہ چڑیاں کہاں گئیں!
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
باب المندب کی بندش زیادہ خطرناک
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نیا برطانوی وزیراعظم اور جمہوری نظام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
لے او یار حوالے رب دے
آصف عفان
امیر حمزہ
امریکہ میں سپین کا فٹ بالر اور غزہ
امیر حمزہ