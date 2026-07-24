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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
دہشتگردی کے خاتمے کیلئے سیاسی قیادت کو سرجوڑنا ہوگا
بھارت سے پانی چھوڑنے کی اطلاع نہیں، سیلابی صورتحال بارشوں کے باعث : انڈس واٹر کمشنر
لوگ بیٹیوں کی شادی کیلئے رکھا سونا بیچ کر بجلی بل جمع کروانے پر مجبور : پی اے سی
پاکستان، چین کا بحری رابطوں اور ریلوے تعاون کے فروغ پر اتفاق
بیرون ملک محفوظ روز گار ،قومی امیگریشن و ویلفیئر پالیسی کا باضابطہ اجرا
پراسیکیوٹر جنرل کی تعیناتی اسلام آباد بار سے ہو گی : اعظم نذیر تارڑ
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ٹانک میں فتنہ الخوارج کا حملہ ناکام، 12 دہشت گرد ہلاک، 15 جوان شہید
پاکستان میں دہشتگردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ، ہمسایہ ملک وسائل فراہم کر رہا ہے: وزیراعظم
افغان سرزمین سے دہشت گردی پاکستان کیلئے بڑا سکیورٹی چیلنج ہے: اسحاق ڈار
سکیورٹی فورسز کی مستونگ میں کارروائی، 4 دہشت گرد ہلاک
لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کی فور سٹار جنرل کے عہدے پر ترقی، کمانڈر نیشنل سٹریٹجک کمانڈ مقرر
آج کے کالمز
مودی ہے تو ممکن ہے
رؤف کلاسرا
وہ چڑیاں کہاں گئیں!
رسول بخش رئیس
باب المندب کی بندش زیادہ خطرناک
ڈاکٹر رشید احمد خاں
نیا برطانوی وزیراعظم اور جمہوری نظام
اسد طاہر جپہ
لے او یار حوالے رب دے
آصف عفان
امریکہ میں سپین کا فٹ بالر اور غزہ
امیر حمزہ
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