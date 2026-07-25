قتل کیس کا مر کزی ملزم گرفتار
ایمن آباد (نامہ نگار )ایمن آباد کی سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں نوجوان محمد ریحان افتخار کے قتل کیس میں پولیس نے اہم پیش رفت کرتے ہوئے مرکزی نامزد ملزم رحمن علی کو فیصل آباد کے علاقے سمندری سے حراست میں لے لیا۔
ایمن آباد کی سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں نوجوان محمد ریحان افتخار کے قتل کیس میں پولیس نے اہم پیش رفت کرتے ہوئے مرکزی نامزد ملزم رحمن علی کو فیصل آباد کے علاقے سمندری سے حراست میں لے لیا۔
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