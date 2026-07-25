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راہوالی :نماز کا عادی بننے والے بچوں میں انعامات تقسیم

  • گوجرانوالہ
راہوالی :نماز کا عادی بننے والے بچوں میں انعامات تقسیم

راہوالی (نامہ نگار)بچوں کی اچھی تربیت کیلئے کم عُمر میں نماز پڑھنے کا عادی بنانے سے جہاں بچے کی عادات و تربیت بہتر ہوتی ہیں وہاں والدین کو بھی اولاد کو اعلیٰ تربیت دینے کے فرائض کی ادائیگی بروقت کرنے سے اس کا اجر و ثواب بھی اﷲ سے ملتا ہے ۔

ان خیالات کا اظہار جامعہ چشتیہ رضویہ کے ناظم اعلیٰ علامہ عطا المصطفی جمیل نے 7 سال سے 11 سال کے بچوں کو نماز کا عادی بنانے کیلئے سالانہ 40 روزہ مقابلے میں پوزیشن ہولڈر طلبا میں انعامات تقسیم کرتے ہوئے کیا ۔

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