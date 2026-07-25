صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آر پی او کی گجرات چیمبر میں تاجروں اور صنعتکاروں سے میٹنگ

  • گوجرانوالہ
آر پی او کی گجرات چیمبر میں تاجروں اور صنعتکاروں سے میٹنگ

گجرات (نامہ نگار ، سٹی رپورٹر )گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں تاجروں اور صنعتکاروں نے آر پی او خرم شہزاد حیدر وڑائچ سے میٹنگ کی ۔

 اس موقع پر حاجی ناصر محمود گروپ لیڈر، اکرام افضل بٹ سینئر نائب صدر ، قائم مقام صدر، منیر پشاوری سابق صدر، عمران وڑائچ، عاکف سعید، مرزا اویس عرفان، عباس بٹ ایگزیکٹو ممبران، حاجی زاہد، سابق ایگزیکٹو ممبر موجود تھے ۔ آر پی او نے کہا کہ پولیس اور عوام کے باہمی تعاون سے ہی پرامن اور محفوظ معاشرے کا قیام ممکن ہے جبکہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

مون سون بارشیں،ریسکیو کو الرٹ جاری

سرائیکی وسیب کے وسائل لاہور منتقل ہورہے ،ظہور دھریجہ

جیسمین لائنز کلب کی نئی کابینہ نے باقاعدہ ذمہ داریاں سنبھال لیں

خاتون لیکچرر کے ایم فل وایوا کا کامیاب انعقاد

ٹریفک حادثے میں نوجوان کی ہلاکت،نامعلوم ڈرائیور پر مقدمہ

شہری کے گھر گھس کر فائرنگ نوجوان بال بال بچ گیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جنگ پھیل رہی ہے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
امیر العظیم بھی رخصت ہوئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امیر العظیم، استقامت کا کوہِ گراں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
کرکٹ اور دیگر کھیلوں کا مستقبل
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
شگون …(2)
مفتی منیب الرحمٰن