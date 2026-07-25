صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:ڈی سی کا قادر آباد بیراج ‘ریلیف کیمپوں کا دورہ

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:ڈی سی کا قادر آباد بیراج ‘ریلیف کیمپوں کا دورہ

چناب میں پانی کی سطح کم ہو رہی تاہم حفاظتی انتظامات مکمل ہیں :عبد الرزاق

حافظ آباد(نمائندہ دُنیا ، نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے قادرآباد بیراج،دریائے چناب کے حفاظتی بند اور مختلف مقامات پر قائم فلڈ ریلیف کیمپوں کا دورہ کیا ،تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر نے قادرآباد ،علاؤالدین کے چٹھہ،ونیکے تارڑ،خان پور،ٹاہلی گورائیہ ،چک بھٹی اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا اور وہاں مختلف محکموں کی جانب سے لگائے جانے والے کیمپوں میں دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ ضلعی انتظامیہ دریائے چناب میں سیلابی اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے بروقت نمٹنے کیلئے ہمہ وقت تیار ہے ۔ ڈپٹی کمشنر نے قادرآباد بیراج کا دورہ کرتے ہوئے پانی کی آمد و اخراج اور دیگر حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا ۔ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ دریائے چناب میں پانی آمد میں کمی آ رہی ہے تاہم ضلعی انتظامیہ کی جانب سے قائم کردہ تمام فلڈ ریلیف کیمپوں اور بوٹنگ پوائنٹس پر تمام تر حفاظتی انتظامات مکمل ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

این ایس پی پی، کنیئرڈ کالج فار ویمن یونیورسٹی میں ایم او یو پر دستخط

پی این آر اے کی جانب سے PAECکو 2نئے اجازت نامے جاری

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 1ہزار لٹر پانی ملا دودھ تلف

بہارہ کہو:ڈمپر، کیری ڈبہ کے حادثات میں 7افراد زخمی

راولپنڈی،پھندا لگی لاش برآمد

اسلام آباد، 15اشتہاری گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جنگ پھیل رہی ہے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
امیر العظیم بھی رخصت ہوئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امیر العظیم، استقامت کا کوہِ گراں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
کرکٹ اور دیگر کھیلوں کا مستقبل
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
شگون …(2)
مفتی منیب الرحمٰن