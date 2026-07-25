نوشہرہ ورکاں:منشیات فروش گرفتار 3کلو سے زائد چرس برآ مد
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )ڈی ایس پی عنصر فاروق مان کی زیر نگرانی منشیات فروشوں کے خلاف مہم کے دوران اسسٹنٹ سب انسپکٹر غلام مرتضیٰ ورک نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم اسد عباس بٹ کے قبضے سے سوا تین کلو گرام چرس برآمد کر لی جبکہ دوران تفتیش ملزم ندیم عباس رحمانی کے قبضے سے 30 بور پستول بھی برآمد کر لیا ۔
ڈی ایس پی عنصر فاروق مان کی زیر نگرانی منشیات فروشوں کے خلاف مہم کے دوران اسسٹنٹ سب انسپکٹر غلام مرتضیٰ ورک نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم اسد عباس بٹ کے قبضے سے سوا تین کلو گرام چرس برآمد کر لی جبکہ دوران تفتیش ملزم ندیم عباس رحمانی کے قبضے سے 30 بور پستول بھی برآمد کر لیا ۔
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