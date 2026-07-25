صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:کبڈی کھلاڑی قاسم گجر کی موت ،تحقیقات کی ہدایت

  • گوجرانوالہ
گجرات:کبڈی کھلاڑی قاسم گجر کی موت ،تحقیقات کی ہدایت

گجرات (نامہ نگار ، سٹی رپورٹر )تھانہ صدر کھاریاں کی حدود میں کبڈی کھلاڑی قاسم گجر کی موت کا واقعہ،ڈی پی او اختر فاروق نے واقعہ کا فوری نوٹس لیتے ہوئے شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی ہدایت جاری کر دی۔موت کی وجہ کے تعین کیلئے پوسٹ مارٹم کی غرض سے لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ۔

تھانہ صدر کھاریاں کی حدود میں کبڈی کھلاڑی قاسم گجر کی موت کا واقعہ،ڈی پی او اختر فاروق نے واقعہ کا فوری نوٹس لیتے ہوئے شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی ہدایت جاری کر دی۔موت کی وجہ کے تعین کیلئے پوسٹ مارٹم کی غرض سے لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

غیر قانونی رکشہ وویگین سٹینڈز سے ٹریفک مسائل ، شہری پریشان، پولیس چالانوں میں مست

گندم اور آٹا مہنگا ، انتظامیہ کنٹرول میں ناکام

ڈویژنل کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس، مختلف امور کا جائزہ

کمشنر فیصل آباد کا چنیوٹ کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ

ڈسٹرکٹ ایمرجنسی بورڈ اجلاس، سیلاب سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ

ممکنہ سیلابی صورتحال: اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ کا انتظامات کا جائزہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جنگ پھیل رہی ہے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
امیر العظیم بھی رخصت ہوئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امیر العظیم، استقامت کا کوہِ گراں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
کرکٹ اور دیگر کھیلوں کا مستقبل
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
شگون …(2)
مفتی منیب الرحمٰن