صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی آئی جی جیل خانہ جات کا ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ میں سکیو رٹی کا جائزہ

  • گوجرانوالہ
ڈی آئی جی جیل خانہ جات کا ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ میں سکیو رٹی کا جائزہ

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈی آئی جی جیل خانہ جات لاہور ریجن محسن رفیق چودھری نے ڈسٹرکٹ جیل کا دورہ کیا۔

 انہوں نے جیل کے سکیورٹی انتظامات، انتظامی امور اور مون سون سیزن کے پیش نظر کئے گئے حفاظتی و ہنگامی اقدامات کا جائزہ لیا۔ آئی جی نے جیل کے مختلف شعبہ جات، بیرکس، واچ ٹاورز اور سکیورٹی پوائنٹس کا معائنہ کیا اور متعلقہ افسر وں سے انتظامی معاملات پر بریفنگ لی۔ بارشوں میں نکاسی آب، بجلی کے متبادل انتظامات اور قیدیوں کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈپٹی کمشنر بھیرہ کے موضع چاوہ کے قریب ڈرین کا ہنگامی دورہ

ڈپٹی کمشنر کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میانوالی کا دورہ

خواجہ سلمان کا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ

منتہا کے لواحقین کوپراسیکیوٹر آفس بلا کر بریفنگ دی گئی

ممکنہ سیلاب میں پولیس اورسیف سٹی کی خدمات پر مشاورت

دریائے جہلم سے ملحقہ علاقوں کی مسلسل نگرانی جاری رکھی جائے ،ڈپٹی کمشنر خوشاب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جنگ پھیل رہی ہے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
امیر العظیم بھی رخصت ہوئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امیر العظیم، استقامت کا کوہِ گراں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
کرکٹ اور دیگر کھیلوں کا مستقبل
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
شگون …(2)
مفتی منیب الرحمٰن