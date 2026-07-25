گجرات :دریائے جہلم میں نہاتے 15سالہ لڑکا ڈوب گیا
گجرات(سٹی رپورٹر )گاؤں کوٹھیان سرائے عالمگیر کے قریب 15سالہ لڑکا دریائے جہلم میں ڈوب گیا۔
کنٹرول روم گجرات کو موصول کالر کے مطابق لڑکا دریائے جہلم کے کنارے پر نہا رہا تھا کہ پاؤں پھسلنے سے گہرے پانی میں ڈوب گیا، واٹر ریسکیو عملہ نے موقع پر پہنچ کر نوجوان کی تلاش کیلئے ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن شروع کر دیا ۔ ڈوبنے والے نوجوان کی شناخت سعود ندیم سکنہ سرائے عالمگیر ہوئی ہے ۔
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