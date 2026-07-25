منڈیکی گورائیہ :نامعلوم افراد نے نوجوان کواغواکرلیا
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار)نامعلوم افراد نے نوجوان کواغواکرلیا۔ تفصیلات کے مطابق موضع بھروکے کلاں کی شمیم بی بی کے 22سالہ بیٹے کو نامعلوم افراد اغوا کرکے لے گئے ،پولیس نے مقدمہ درج کرکے تلاش شروع کر دی ۔
نامعلوم افراد نے نوجوان کواغواکرلیا۔ تفصیلات کے مطابق موضع بھروکے کلاں کی شمیم بی بی کے 22سالہ بیٹے کو نامعلوم افراد اغوا کرکے لے گئے ،پولیس نے مقدمہ درج کرکے تلاش شروع کر دی ۔
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