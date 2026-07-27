حافظ آباد:جماعت اسلامی کے رہنما آج اہم پریس کانفرنس کرینگے
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا ، نامہ نگار ) آج دوپہر 12بجے جماعت اسلامی ضلع حافظ آباد کے دفتر میں اہم پریس کانفرنس منعقد ہوگی
جس سے جماعت اسلامی پنجاب وسطی کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل رانا تحفہ دستگیر خطاب کریں گے ۔پریس کانفرنس میں ملک کی موجودہ سیاسی، معاشی اور عوامی صورتحال، جماعت اسلامی کے مؤقف، عوام کو درپیش مسائل اور تنظیم کی آئندہ حکمت عملی پر تفصیلی اظہارِ خیال کیا جائے گا۔
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