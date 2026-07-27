وزیرآباد :نرخ نامہ تاخیر سے ملنے پر تاجروں کے شدید تحفظات
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )مارکیٹ کمیٹی کی ناقص کارکردگی پر دکانداروں نے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ روزانہ سارا دن گزر جانے کے بعد سرکاری ریٹ لسٹ فراہم کی جاتی ہے جس کے باعث نہ صرف دکانداروں بلکہ شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔
انہوں نے مطالبہ کیا کہ مارکیٹ کمیٹی روزانہ کاروبار شروع ہونے سے قبل بروقت ریٹ لسٹ جاری کرے تاکہ دکاندار سرکاری نرخوں کے مطابق اشیا فروخت کر سکیں اور عوام کو بھی ریلیف ملے ۔
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