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حافظ آباد :مصطفائی تحریک پاکستان کا 35واں یوم تاسیس منایا گیا

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد :مصطفائی تحریک پاکستان کا 35واں یوم تاسیس منایا گیا

حافظ آباد(نمائندہ دُنیا ، نامہ نگار )مصطفائی تحریک پاکستان کا 35 واں یوم تاسیس منایا گیا۔ تقریب کی صدارت عبدالستار شاہد صدر مصطفائی تحریک حافظ آباد نے کی جبکہ مہمان خصوصی ممتاز مذہبی و روحانی شخصیت پیر سید محمد عطا الحسنین علی شاہ تھے ۔

اس موقع پر کیک کاٹا گیا اور تحریک کے عمرہ ادا کرنے والے زائرین کو استقبالیہ بھی دیا گیا۔ بعد ازاں شجر کاری مہم کا افتتاح بھی کیا گیا۔ 

 

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