صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایل پی جی 450روپے کلو فروخت ، انتظامیہ بے بس

  • گوجرانوالہ
ایل پی جی 450روپے کلو فروخت ، انتظامیہ بے بس

سمبڑیال اور گردونواح میں ناجائز منافع خور سرکاری نرخوں کی دھجیاں اڑانے لگے

سمبڑیال (سٹی رپورٹر )شہر اور نواح میں ایل پی جی 450روپے کلو فروخت ہونے لگی، مقامی انتظامیہ کی تمام تر کار کردگی فوٹو سیشن تک محدود ہو کر رہ گئی۔ مقامی انتظامیہ اور پیرا فورس کی ناکامی کے باعث سمبڑیال اورگردونواح میں ایل پی جی سرکاری نرخوں پر فروخت کرانے کے تمام دعوے بے معنی ثابت ہو گئے ، ایل پی جی 450 روپے فی کلو گرام تک فروخت ہو رہی ہے جس سے مہنگائی کے ستائے ہوئے شہری دوہرے عذاب کا شکار ہیں۔ منافع خور عناصر کھلے عام سرکاری نرخوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں جبکہ متعلقہ افسر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مقامی انتظامیہ کی تمام تر کار کردگی صرف فوٹوسیشن، نمائشی چھاپوں اور کاغذی کارروائیوں تک محدود ہوکر رہ گئی ہے جبکہ عملی طور پر ناجائز منافع خوروں کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر قیمتوں کو کنٹرول نہ کیا گیا تو عوام کا انتظامیہ پر اعتماد مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ ،کمشنر گوجرانوالہ محمد علی، ڈپٹی کمشنرسیالکوٹ اویس مشتاق اوراسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال عدنان بشیر وڑائچ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

آلودگی پھیلانے والی صنعتوں کی ازسرنو جانچ کا فیصلہ، 35 مثالی گائوں منصوبوں پر عملدرآمد تیز کرنیکی ہدایت

ٹریفک پولیس چالان مہم میں مصروف: ون ویلنگ و ریسنگ کیخلاف کاروائیاں سست

غذائی تحفظ کیلئے نئی فصلی اقسام کی تیاری اہم ضرورت قرار

جی سی یونیورسٹی: الحاق شدہ کالجز کے سمسٹر امتحانات کے نتائج

جماعت اسلامی مہنگائی کیخلاف تحریک تیز کرنے کا اعلان

دنیا کی خبر پر ایکشن، مون سون میں تعمیراتی کھدائی روکنے کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا جنوبی ایشیا کا نوجوان بیدار ہو رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نوجوان، بیداری اور خوف
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
برآمدات، کریڈٹ ریٹنگ اور پالیسی ریٹ کے اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گالی سے پیدا ہونے والی تحریک
سعود عثمانی
جاوید حفیظ
ایک قوم دو قانون
جاوید حفیظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
امیر العظیم کی رحلت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر