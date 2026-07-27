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ڈسکہ :وارداتوں میں رقم ، موبائل فون، موٹر سائیکل چوری

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ :وارداتوں میں رقم ، موبائل فون، موٹر سائیکل چوری

ہیڈبمبانوالہ (نامہ نگار )مختلف وارداتوں میں رقم ، موبائل فون، موٹر سائیکل ودیگر سامان چوری ہو گیا ۔چوک سول ہسپتال میں ممتازاحمد کے لوڈر رکشہ کے ٹول بکس سے 30ہزارروپے اور موبائل فون ، کوٹلی مانگا میں عبیداﷲ کی سڑک کنارے کھڑی موٹر سائیکل جبکہ دھامونکے میں عبدالغفار کی حویلی سے الیکٹرک موٹر چوری ہو گئی ۔

مختلف وارداتوں میں رقم ، موبائل فون، موٹر سائیکل ودیگر سامان چوری ہو گیا ۔چوک سول ہسپتال میں ممتازاحمد کے لوڈر رکشہ کے ٹول بکس سے 30ہزارروپے اور موبائل فون ، کوٹلی مانگا میں عبیداﷲ کی سڑک کنارے کھڑی موٹر سائیکل جبکہ دھامونکے میں عبدالغفار کی حویلی سے الیکٹرک موٹر چوری ہو گئی ۔

 

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