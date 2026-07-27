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سمبڑیال :ماں کے سامنے بیٹی کو 4کار سواروں نے اغوا کر لیا

  • گوجرانوالہ
سمبڑیال :ماں کے سامنے بیٹی کو 4کار سواروں نے اغوا کر لیا

سمبڑیال(سٹی رپورٹر)ماں کے سامنے بیٹی کو 4 کار سواروں نے اغوا کر لیا ۔

رحمن ٹاؤن اڈا بیگووالہ کے قریب عابدہ ساجد اپنی بیٹی 20سالہ مہک ساجد کے ساتھ سمبڑیال سے خرید اری کر کے گھر جارہی تھیں کہ راستے میں عبدالرحیم سکنہ دادوالی روڈ رتہ دھڑا اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ کھڑے تھے ، زبردستی ماں بیٹی کا راستہ روکا اور20سالہ بیٹی مہک کو گاڑی میں بٹھاکر اغوا کر کے لے گئے ۔

 

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