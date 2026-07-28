چیف کی کل آن لائن کچہری
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)چیف ایگزیکٹو گیپکو انجینئر محمد ایوب کل دن 11 بجے سے ایک بجے تک گیپکو ہیڈکوارٹرز سے آن لائن کچہری کا انعقاد کرینگے، فیس بک کے ذریعے صارفین سے بجلی سے متعلق شکایات سن کر حل کے احکامات دینگے۔
چیف ایگزیکٹو گیپکو انجینئر محمد ایوب کل دن 11 بجے سے ایک بجے تک گیپکو ہیڈکوارٹرز سے آن لائن کچہری کا انعقاد کرینگے، فیس بک کے ذریعے صارفین سے بجلی سے متعلق شکایات سن کر حل کے احکامات دینگے۔
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