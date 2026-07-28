لگانے پر 2 ویگن ڈرائیور ز پر مقدمات
سمبڑیال(سٹی رپورٹر)مسافر ویگن میں LPGسلنڈر نصب کرنے پر دو ڈرائیوروں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔ پٹرولنگ ہائی وے پولیس کھمبرانوالہ ،ساہووالہ نے واصف، مقصود حسین کو گرفتار کر کے متعلقہ پولیس کے حوالے کردیا۔
مسافر ویگن میں LPGسلنڈر نصب کرنے پر دو ڈرائیوروں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔ پٹرولنگ ہائی وے پولیس کھمبرانوالہ ،ساہووالہ نے واصف، مقصود حسین کو گرفتار کر کے متعلقہ پولیس کے حوالے کردیا۔
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