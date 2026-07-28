ڈسکہ صرافہ مارکیٹ کی بجلی 6روز سے بند،دکانداروں کا احتجاج
موترہ(نامہ نگار)ڈسکہ کی صرافہ مارکیٹ کی بجلی 6 روز سے بند کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے د کاندار سراپااحتجاج بن گئے ، د کانداروں کاکہنا ہے کہ بار بار گیپکو کو بجلی نہ ہونے کی شکایات درج کروا چکے ہیں مگر کوئی شنوائی نہیں ہورہی۔
ڈسکہ کی صرافہ مارکیٹ کی بجلی 6 روز سے بند کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے د کاندار سراپااحتجاج بن گئے ، د کانداروں کاکہنا ہے کہ بار بار گیپکو کو بجلی نہ ہونے کی شکایات درج کروا چکے ہیں مگر کوئی شنوائی نہیں ہورہی۔
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