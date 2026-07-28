صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت روزانہ عوام کی جیبوں پر ڈاکہ مار رہی :امتیاز بریار

  • گوجرانوالہ
حکومت روزانہ عوام کی جیبوں پر ڈاکہ مار رہی :امتیاز بریار

حافظ نعیم الرحمن کی قیادت میں 7اگست کو ملک میں دھرنے د ئیے جائیں گے

سمبڑیال (سٹی رپورٹر )امیر جماعت اسلامی ضلع سیالکوٹ امتیاز احمد بریار،امیر زون اشتیاق احمد چیمہ اور شفیق رحمانی نے کہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ردوبدل عوام کی جیبوں پر روزانہ ڈاکہ مارنے اور زبردستی جگا ٹیکس وصول کرنے کے مترادف ہے ، جنگی صورتحال میں تیل کی قیمتوں سے نپٹنے کے لئے حکومت کو پٹرولیم مصنوعات پر سے ٹیکس اور لیوی ختم کرنی چاہیے تھی ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ان کا مزیدکہنا تھا کہ حافظ نعیم الرحمن کی قیادت میں 7اگست کو پورے ملک میں دھرنے د ئیے جائیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیکرٹری داخلہ سے چیئرمین سی ڈی اے تک
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے محفوظ مسکنوں کی تباہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کبھی حکمران عوام بن کر سوچیں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سٹیٹ بینک کی مہنگائی سے لڑائی؟
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ جنگ اور صہیونی ذہنیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
عدالت میں پیشی
حافظ محمد ادریس