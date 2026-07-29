تتلے عالی:سیم نالے کی صفائی ،گندگی سے سڑک بند
گندگی دوبارہ سے سیم نالے میں جانے کا خدشہ ،فوری طو رپر اٹھانے کا مطالبہ
تتلے عالی(نامہ نگار)سیم نالے کی صفائی کے دوران نکلنے والی گندگی کے ڈھیروں سے سڑک بند ہو گئی۔تفصیلات کے مطابق سیم نالے کی سالہا سال سے صفائی نہ ہونے کے باعث حالیہ موسلا دھار بارشوں میں سیم نالے میں جگہ جگہ شگاف پڑنے پر پانی آبادیوں میں داخل ہوگیا تھا جس کا نوٹس لیتے ہوئے تحصیل انتظامیہ کی جانب سے ستھرا پنجاب کی کرین مشینوں سے صفائی شروع کر ائی گئی جو ابھی جاری ہے جس سے کافی حد تک پانی کا نکاس ممکن ہوگیا ہے لیکن سیم نالے سے نکلنے والی گندگی کے جگہ جگہ لگائے گئے ڈھیروں سے مذکورہ شاہراہ بند ہونے لگی بلکہ گندگی دوبارہ سے سیم نالے میں جانے کا خدشہ لاحق ہوگیا۔سابق ناظم رانا شبیر احمد نمبردار،پیپلز پارٹی کے رہنما امتیاز احمد چودھری،شبیر انصاری ،رانا علی حسن،رانا فقیر حسین ،فیاض سہوترا ودیگر نے ضلعی وتحصیل انتظامیہ سے سڑک پر گندگی کے ڈھیروں کو فوری طور پر اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔
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