صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی:سیم نالے کی صفائی ،گندگی سے سڑک بند

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی:سیم نالے کی صفائی ،گندگی سے سڑک بند

گندگی دوبارہ سے سیم نالے میں جانے کا خدشہ ،فوری طو رپر اٹھانے کا مطالبہ

تتلے عالی(نامہ نگار)سیم نالے کی صفائی کے دوران نکلنے والی گندگی کے ڈھیروں سے سڑک بند ہو گئی۔تفصیلات کے مطابق سیم نالے کی سالہا سال سے صفائی نہ ہونے کے باعث حالیہ موسلا دھار بارشوں میں سیم نالے میں جگہ جگہ شگاف پڑنے پر پانی آبادیوں میں داخل ہوگیا تھا جس کا نوٹس لیتے ہوئے تحصیل انتظامیہ کی جانب سے ستھرا پنجاب کی کرین مشینوں سے صفائی شروع کر ائی گئی جو ابھی جاری ہے جس سے کافی حد تک پانی کا نکاس ممکن ہوگیا ہے لیکن سیم نالے سے نکلنے والی گندگی کے جگہ جگہ لگائے گئے ڈھیروں سے مذکورہ شاہراہ بند ہونے لگی بلکہ گندگی دوبارہ سے سیم نالے میں جانے کا خدشہ لاحق ہوگیا۔سابق ناظم رانا شبیر احمد نمبردار،پیپلز پارٹی کے رہنما امتیاز احمد چودھری،شبیر انصاری ،رانا علی حسن،رانا فقیر حسین ،فیاض سہوترا ودیگر نے ضلعی وتحصیل انتظامیہ سے سڑک پر گندگی کے ڈھیروں کو فوری طور پر اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سکولوں میں غیرنصابی سرگرمیاں لازمی قرار

نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے وفد نے واپڈا ہاؤس کا دورہ

وزیر مواصلات کا2اہم پلوں کے تعمیراتی منصوبوں کامعائنہ

چین کی حیرت انگیز ترقی کے پیچھے ان کی زراعت :خرم نواز گنڈاپور

مزید ظلم، مہنگائی اور معاشی استحصال برداشت نہیں :جماعت اسلامی

سٹے بازی کرنے والے 6ملزم دھرلئے گئے

آج کے کالمز

ایاز امیر
رُت بدلی تو دیکھیں گے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ڈپٹی کمشنر ہی آذربائیجان سے واپس لا دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جامعات میں ا ضافہ، سکولوں میں کمی
شاہد صدیقی
سلمان غنی
کشمیر پر بھارتی ہٹ دھرمی
سلمان غنی
محمد حسن رضا
انتخاب کا پہلا مرحلہ،نیا امتحان
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
غم سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر