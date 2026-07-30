اشتہاری کو فرار کرانے پر 2 گرفتار
کامونکے(نامہ نگار)اشتہاری ملزم کو فرار کرانے پر دو افراد کو گرفتار کرلیا گیا۔ واہنڈو پولیس نے کوٹلی مہاراں کے اشتہاری ملزم عطا الرحمن کو فرار کرانے پر فیصل نواز اور اعجاز حسین کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔
اشتہاری ملزم کو فرار کرانے پر دو افراد کو گرفتار کرلیا گیا۔ واہنڈو پولیس نے کوٹلی مہاراں کے اشتہاری ملزم عطا الرحمن کو فرار کرانے پر فیصل نواز اور اعجاز حسین کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔
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