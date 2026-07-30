جشن آزادی کیلئے سٹال سجنے لگے
تتلے عالی(نامہ نگار)تتلے عالی اور نواحی علاقوں میں جشن آزادی کیلئے عارضی سٹال سج گئے، دکانداروں نے بیجز، جھنڈیاں، باجے، گھڑیاں، سبز ہلالی پرچم، قائد اعظم، علامہ اقبال کی تصایر فروخت کرنا شروع کر دیں۔
تتلے عالی اور نواحی علاقوں میں جشن آزادی کیلئے عارضی سٹال سج گئے، دکانداروں نے بیجز، جھنڈیاں، باجے، گھڑیاں، سبز ہلالی پرچم، قائد اعظم، علامہ اقبال کی تصایر فروخت کرنا شروع کر دیں۔
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