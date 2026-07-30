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کامونکے : چوری کی وارداتوں میں شہری قیمتی اشیا سے محروم

  • گوجرانوالہ
کامونکے : چوری کی وارداتوں میں شہری قیمتی اشیا سے محروم

کامونکے(نامہ نگار)چوری کی وارداتوں میں شہری قیمتی اشیا سے محروم ہوگئے۔ نامعلوم چور نواحی گاؤں بھروکی ورکاں کے زمیندار رانا اسلم اور۔۔۔

 ماڑی ٹھاکراں کے محمد رفیق کے کھیتوں سے چار بجلی کی موٹر اور دیگر زرعی آلات چوری کرکے لے گئے، عثمان نامی شہری کے گھر کا بجلی کا میٹر بھی چوری ہوگیا جبکہ بھروکی ورکاں کے نعیم اللہ کی گاڑی کے ٹائر اور دیگر سامان نامعلوم چور جی ٹی روڈ چک ہندہ کے قریب سے لے گئے۔

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