سیالکوٹ :گوندل مراکی وال روڈ پر سیلابی صورتحال تشویشناک
سیالکوٹ(نمائندہ دنیا)گوندل مراکی وال روڈ پر سیلابی صورتحال تشویشناک،گوندل مراکی وال روڈ پر واقع متعدد دیہات شدید بارش اور پانی جمع ہونے کے باعث بری طرح متاثر ہو گئے۔
مقامی افراد کے مطابق رنگ پور پلی کے دکانداروں کی جانب سے پل مکمل طور پر بند کیے جانے کے باعث پانی کی نکاسی رک گئی جس کے نتیجے میں پل کے پیچھے واقع تمام دیہات زیرِ آب آ گئے ہیں۔
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